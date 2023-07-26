В Англии врачи-интерны объявили о новых забастовках после отказа от предложения Сунака

Они пройдут с 11 по 15 августа

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Врачи-интерны в Англии проведут в августе очередной раунд масштабных забастовок с требованием существенно повысить им оклады после отказа принимать предложение правительства Великобритании о росте зарплат на 6%. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Британской медицинской ассоциации (British Medical Association, BMA).

"Наш посыл остается прежним: действуйте как ответственное правительство, сядьте за стол переговоров с благими намерениями и достойным предложением, и нужда в забастовках отпадет. Премьер-министр [Риши Сунак] сказал нам, что переговоры закончились. Но не Риши Сунаку говорить, что переговоры закончились, когда он даже не зашел в комнату [для переговоров]. Этот спор завершится только за столом переговоров. Если премьер-министр надеется деморализовать и разобщить работников нашей профессии своими действиями, то его ждет разочарование", - сказано в сообщении профсоюза.

В BMA добавили, что пятый раунд забастовок пройдет с 11 по 15 августа. "Факты не изменились: мы потеряли более четверти своей зарплаты за 15 лет. Мы здесь для того, чтобы вернуть ее себе", - отмечается в заявлении.

13 июля Сунак на фоне массовых забастовок в стране сообщил, что зарплаты сотрудников госсектора будут увеличены, в случае с работниками Национальной службы здравоохранения (NHS) речь идет о повышении окладов на 6%. Британский премьер отдельно заметил, что для врачей-интернов это будет означать "значительное повышение", порекомендовав принять условия. Он также заверил, что новых переговоров по поводу зарплат кабмин вести не намерен.

BMA в свою очередь сразу заявила, что не согласится на предложение Сунака. Врачи-интерны в Англии требуют поднять им зарплату на 35%. По оценке профсоюза, это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет.

В 2023 году британские интерны уже четыре раза устраивали стачки, которые длились от трех до пяти дней. По оценке главного врача NHS Англии профессора Стивена Поуиса, вследствие одной лишь забастовки интернов в апреле было перенесено почти 200 тыс. приемов и операций. На этом фоне очередь на то, чтобы получить медицинские услуги в Великобритании, выросла до рекордного показателя. По официальным данным, в ней находятся 7,47 млн человек. Это наивысший показатель с того момента, как подобную статистику начали вести в августе 2007 года.