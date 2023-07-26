В КБР отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В регионе ранее отменили масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий

НАЛЬЧИК, 26 июля./ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение об отмене введенного в 2020 году из-за пандемии коронавируса режима повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"В Кабардино-Балкарии сняты все ограничения, действовавшие с 18 марта 2020 года по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков.

После улучшения эпидемиологической обстановки в июле 2022 года в регионе отменили масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий. Также был отменен круглосуточный режим работы республиканского оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.