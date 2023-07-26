В Подмосковье в три раза выросло количество малоинвазивных операций

Такие операции имеют ряд преимуществ по сравнению с полостными, в частности, быстрое восстановление, более короткий период нахождения в стационаре, быстрая реабилитация

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество малоивазивных операций, предусматривающих проведение процедур через небольшие проколы, выросло с начала года в Московской области в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Оснащение современной видеоэндоскопической и операционной техникой, высокий уровень профессионализма наших врачей - все это позволяет увеличивать долю малоинвазивных операций в здравоохранении региона. Например, на сегодняшний день удаление аппендицита в ряде больниц проводится почти в 100% случаев малоинвазивно, в частности, в Люберецкой, Воскресенской и Дубненской. А в среднем доля малоинвазивных вмешательств в структуре хирургических операций выросла более, чем в три раза с начала года - с 16% до 50%", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что такие операции выполняются через небольшие проколы и имеют ряд преимуществ по сравнению с полостными, в частности, быстрое восстановление, более короткий период нахождения в стационаре, быстрая реабилитация.

В настоящий момент проводится дооснащение современным медоборудованием многопрофильных стационаров, а также обучение медспециалистов, чтобы продолжить увеличение доли малоинвазивных операций в регионе.