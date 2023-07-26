СМИ: более половины израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы

По данным опроса The Times of Israel, почти треть жителей Израиля (28%) признались, что в связи с текущей ситуацией в стране обдумывали переезд за границу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более половины израильтян опасаются начала гражданской войны в стране в связи с продвижением реформы судебной системы, ограничивающей полномочия Верховного суда в части пересмотра решений кабмина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовала газета The Times of Israel.

По ее данным, такое опасение высказали 56% опрошенных, а еще не менее 54% респондентов выразили обеспокоенность в связи с тем, что принятие судебной реформы может негативно сказаться на безопасности еврейского государства. Кроме того, почти треть жителей Израиля (28%) признались, что в связи с текущей ситуацией в стране обдумывали переезд за границу, еще 8% пока сомневаются относительно этого решения.

Всего около трети опрошенных (33%) заявили, что доверяют заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он пойдет на компромисс по остальным законопроектам, которые будут приняты в рамках судебной реформы. Кроме того, больше половины респондентов подчеркнули, что лидеры израильской оппозиции должны вернуться за стол переговоров с правящей коалицией по вопросу грядущих изменений в законодательстве.

В понедельник Кнессет (парламент) одобрил в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности. Он является одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы и подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. В поддержку документа 24 июля высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию. 56 оппозиционных парламентариев бойкотировали голосование, а по его итогам оппозиция заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной.