Путин поздравил российских старшеклассников с победой на олимпиаде по химии в Цюрихе

Президент РФ подчеркнул, что завоеванные медали являются заслуженной наградой за талант, упорный труд, характер и целеустремленность школьников

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учащихся Никиту Перова, Сергея Рослякова, Вадима Харисова и Алексея Михеева с победой на 55-й Международной олимпиаде по химии в Цюрихе, которая прошла 16-25 июля, отметив их глубокие знания и блестящую подготовку. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Награды на олимпиаде получили все четверо участников из команды России. Золотых медалей удостоены Никита Перов (11-й класс, Республика Татарстан), Сергей Росляков (11-й класс, Москва) и Вадим Харисов (10-й класс, Республика Башкортостан). Серебряную медаль завоевал Алексей Михеев (10-й класс, Алтайский край).

"Вы достойно представили нашу страну на этих престижных и ответственных соревнованиях, уверенно подтвердили свои глубокие знания и блестящую подготовку", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что завоеванные медали являются заслуженной наградой за талант, упорный труд, характер и целеустремленность школьников.

Глава государства выразил уверенность, что победа российских учащихся стала замечательным подарком для их педагогов, близких и всех, кто поддерживал на пути к успеху. Президент пожелал победителям новых достижений и всего самого доброго.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. Российская команда была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии. 56-я Международная олимпиада по химии пройдет в июле 2024 года в Саудовской Аравии.