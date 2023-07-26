ТАСС открыл доступ к фотоматериалам саммита и форума Россия - Африка

Репортажи фотожурналистов агентства доступны к просмотру и использованию для участников форума и СМИ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС, официальное фотохост-агентство и информационный партнер Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, открыло специальный сайт russia-africa2023.tass.photo. На нем репортажи фотожурналистов агентства доступны к просмотру и использованию для всех участников форума и представителей СМИ.

Сервис адаптирован для просмотра через мобильные устройства и позволяет оперативно получать доступ к фоторепортажам с саммита и форума.

Фотографии ТАСС могут быть использованы в профессиональной деятельности в рамках освещения мероприятия при условии ссылки на Второй саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка с указанием имени автора фотографии и источника в следующем порядке: "Имя автора/фотохост-агентство ТАСС".

Эти и другие фотоматериалы ТАСС также доступны в Медиабанке агентства, который насчитывает около 43 млн единиц контента. Это современные фото и видео от корреспондентов ТАСС в России и за рубежом, инфографика, архивные снимки с конца ХIХ века, а также материалы российских и зарубежных партнеров агентства.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится Экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. На полях Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка ТАСС проводит Второй медиафорум Россия - Африка.