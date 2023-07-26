Мишустин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем

Премьер пожелал народному артисту России и его семье успехов, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил кинооператора, народного артиста России Анатолия Мукасея с 85-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Многие годы вы создаете захватывающие киноленты, которые по праву признаны шедеврами отечественного кинематографа. Ваша камера способна запечатлеть тончайшие чувства и эмоции героев. Главное - любой фильм доказывает, что операторское искусство может творить настоящие чудеса, заставить зрителей радоваться, грустить, размышлять, сопереживать", - говорится в тексте телеграммы.

Премьер пожелал Мукасею и его семье успехов, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.

Анатолий Мукасей родился 26 июля 1938 года в Ленинграде. Российский оператор, лауреат Государственной премии СССР (1986), народный артист РФ (2009). Снял фильмы "По семейным обстоятельствам", "Большая перемена", "Виват, гардемарины!" и другие.