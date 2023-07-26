Лавров открыл памятник дипломату Николаю Гирсу

Церемония состоялась на территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия надгробного памятника дипломату, министру иностранных дел Российской империи (1882-1895) Николаю Гирсу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

На территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни в Санкт-Петербурге Лавров возложил венок к месту захоронения Гирса. В церемонии также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, игумен пустыни Варлаам и потомки дипломата Гирса.

"Николай Гирс сменил на этом посту Александра Горчакова. Также как Горчаков Гирс постоянно продвигал внешнюю политику, которая была открыта всем направлениям. Многовекторность появилась не сейчас, это всегда российское государство продвигало в качестве своей принципиальной позиции, подчеркивая, что мы готовы сотрудничать со всеми на основе уважения, равноправия, честного баланса интересов. Эту политику продвигал Горчаков и сменивший его Гирс", - отметил Лавров на церемонии.

"Во время его почти 15-летнего пребывания на посту министра не было ни одной войны, тем самым он делом доказывал, что, если учитывать российские интересы, то можно решать любые вопросы мирным, дипломатическим путем. Это наследие наших великих предшественников отражено в Концепции внешней политики России. В ней продолжается курс, который был начертан в те годы, когда Российская империя отстаивала свои законные интересы в мире, открытый всем направлениям сотрудничества", - добавил российский министр.

Кроме того, глава МИД РФ возложил венок к месту погребения князя Александра Горчакова (1798-1883), главы российского внешнеполитического ведомства в 1856-1882 годах. На территории мужской пустыни также расположена могила министра иностранных дел Российской империи в 1897-1900 годах Михаила Муравьева (1845-1900).

О Гирсе и памятнике

В 2019 году потомки Гирса обратились к настоятелю Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни с просьбой помочь отыскать на территории монастыря место захоронения дипломата. Оно было обнаружено в плохом состоянии благодаря одной из старых фотографий, было принято решение о его восстановлении. Необходимые средства и помощь в восстановлении были предоставлены со стороны МГИМО и МИД России. Памятник выполнен в стилистике надгробий XIX века с использованием камня черный габбро-диабаз. В центре надгробия размещено мозаичное изображение родового герба Гирсов. Вокруг захоронения обустроен газон с цветами и проложены дорожки.

Николай Карлович Гирс (1820-1895) - российский государственный деятель, дипломат, действительный тайный советник (1878). Занимал пост министра иностранных дел Российской империи при правлении императора Александра III с 1882 года до своей смерти в 1895 году.