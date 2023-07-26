Музей транспорта Москвы представил экскурсию по обновленному Южному речному вокзалу

Стоимость билета составляет 500 рублей, льготный - 350 рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы запустил экскурсию "Южный порт пяти морей", на которой можно узнать историю Южного речного вокзала во время прогулки по отреставрированному зданию городской достопримечательности. В программу включено посещение выставки музея "Москва-река пассажирская" о развитии речного сообщения в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Южному речному вокзалу возвращен исторический облик. При этом сохранено архитектурное наследие. Он вновь похож на теплоход - таким его задумывали архитекторы. На свое место вернулись шпиль, компас и пять скульптур - символы пяти морей, с которыми связана столица. Теперь историю вокзала можно узнать на экскурсии Музея транспорта Москвы "Южный порт пяти морей", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Программа экскурсии "Южный порт пяти морей" охватывает важные исторические периоды строительства вокзала: 1932 год, когда началось планирование размещения Южного речного вокзала, которое впоследствии было утверждено в генплане Москвы 1935 года; 1985 год - возведение постоянного здания в стиле позднего советского модернизма по проекту архитектора Юрия Когана; и 2023 год, когда Южный речной вокзал открыл свои двери после реставрации и снова стал частью транспортной инфраструктуры Москвы.

"Экскурсию "Южный порт пяти морей" мы посвятили непростой и витиеватой биографии вокзала. Вы узнаете, как менялся Южный речной вокзал в ХХ веке и как возрождался в ХХI веке. А на выставке "Москва-река пассажирская" увидите модели судов, уникальные фотографии, чертежи и видеохронику из более чем 10 государственных и частных собраний, а также коллекцию проездных билетов и архивных печатных изданий на тему речного транспорта", - добавила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Экскурсии проходят с четверга по воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Приобрести билет можно на сайте музея. Стоимость билета составляет 500 рублей, льготный - 350 рублей. Место сбора на экскурсию - выставочное пространство Музея транспорта Москвы.