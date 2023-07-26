Правительство продлило полномочия Вадима Дуды на посту гендиректора РГБ

Он будет занимать эту должность еще пять лет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство России продлило полномочия Вадима Дуды на посту генерального директора Российской государственной библиотеки (РГБ, "Ленинка"), сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым продлил полномочия Вадима Дуды на посту генерального директора Российской государственной библиотеки еще на пять лет", - говорится в сообщении.

Вадим Дуда был назначен генеральным директором РГБ в 2018 году. До этого он возглавлял Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

РГБ - общегосударственное хранилище документов, научно-исследовательский и культурный центр федерального значения, входит в первую десятку крупнейших публичных библиотек мира.