26 июля, 13:02

Правительство продлило полномочия Вадима Дуды на посту гендиректора РГБ

Он будет занимать эту должность еще пять лет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство России продлило полномочия Вадима Дуды на посту генерального директора Российской государственной библиотеки (РГБ, "Ленинка"), сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым продлил полномочия Вадима Дуды на посту генерального директора Российской государственной библиотеки еще на пять лет", - говорится в сообщении.

Вадим Дуда был назначен генеральным директором РГБ в 2018 году. До этого он возглавлял Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

РГБ - общегосударственное хранилище документов, научно-исследовательский и культурный центр федерального значения, входит в первую десятку крупнейших публичных библиотек мира. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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