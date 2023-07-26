В Бердянске и Севастополе откроются филиалы "Артека"

На функционирование филиалов в 2023 году президент России Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета 260,1 млн рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить в текущем году открытие филиалов международного детского центра "Артек" в Запорожской области и Севастополе.

"Обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" - детских центров "Корсунь" (Севастополь) и "Красная гвоздика" (Бердянск Запорожской области)", - сказано в одном из пунктов перечня поручений главы государства.

На функционирование филиалов в 2023 году Путин поручил выделить из федерального бюджета 260,1 млн рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" - 120,4 млн рублей, на обеспечение деятельности детского центра "Красная гвоздика" - 139,7 млн рублей.