Тоннели у трех ж/д станций в Московском регионе затопило во время ливня

Наиболее сложная ситуация сложилась на станциях Лесной Городок и Нара-Киевского направления и на станции Калитники Курского направления

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пешеходные тоннели на трех железнодорожных станциях Московской железной дороги (МЖД) затопило во время сильного дождя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Из-за сильного дождя произошло подтопление пешеходных тоннелей на некоторых станциях МЖД. Наиболее сложная ситуация сложилась на станциях Лесной Городок и Нара-Киевского направления, а также на станции Калитники Курского направления, расположенных в низинах", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что сейчас на станциях Нара и Лесной Городок железнодорожники при помощи насосов откачали воду из пешеходных тоннелей, обеспечив возможность для прохода пассажиров. На станции Калитники работы продолжаются.

"МЖД предпринимает максимальные усилия, чтобы устранить подтопление тоннеля на станции Калитники к вечернему часу пик. На движение поездов ситуация не повлияла. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заключили в пресс-службе.