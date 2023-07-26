Вуз в Петербурге и страны Африки договорились о научном сотрудничестве в области недр

Планируется создание двух офисов консорциума: в Санкт-Петербургском горном университете и в африканских странах, местоположение которого будет меняться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Соглашение о создании профессионального сообщества вузов, в которых обучают специалистов для минерально-сырьевого комплекса, "Недра Африки" подписали представители девяти стран Африки с Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, созданном на базе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Об этом сообщила пресс-служба Горного.

"Предметом соглашения является создание профессионального сообщества вузов, имеющих направления подготовки специалистов для минерально-сырьевого комплекса, "Недра Африки". В его задачу войдет развитие и координация российско-африканского сотрудничества в области высшего технического образования и науки, а также содействие устойчивому развитию добывающего и перерабатывающего секторов в соответствии с принципами и стратегией ООН", - объяснили в пресс-службе.

Документ подписали представители инициативной группы, представляющей девять стран Африки - Анголу, Гану, Замбию, Зимбабве, Египет, Намибию, Нигерию, Мали, ЮАР. Министр высшего образования, развития, науки и технологий Зимбабве Амон Мурвира отметил, что консорциум - это "перестройка системы образования, чтобы получить развитие". Ректор Адмиралтейского университета Нигерии Омаджи Пол Омоджо сообщил, что изменения помогут Африке использовать ее природные ресурсы.

"Этот консорциум поможет нам учредить новую систему образования, которая поможет африканцам использовать их природные ресурсы, а также использовать ее для своего развития и делиться ею с остальным миром", - сказал ректор.

Планируется создание двух офисов консорциума: в Санкт-Петербургском горном университете и в африканских странах, местоположение которого будет меняться. Ротация будет происходить не ранее чем через один календарный год после начала работы в той или иной локации.

"Представители всех девяти стран, подписавших сегодня соглашение, согласны с тем, что нам нужно организовать сообщество университетов, без создания юридического лица. Цель одна: создать такую систему высшего образования, которая позволит нашим партнерам наладить подготовку компетентных инженеров. И направить основную ренту от добычи и переработки природных ресурсов на благо собственных граждан. Это фундамент независимости, настоящего суверенитета любого государства", - подчеркнул ректор горного университета Владимир Литвиненко.

О вузе

Санкт-Петербургский горный университет - первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании 21 октября 1773 года по старому стилю подписала императрица Екатерина II, а величественный архитектурный ансамбль построил великий зодчий Андрей Воронихин.