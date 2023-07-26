"Круг добра" получил более 1,5 тыс. заявок на обеспечение препаратами детей с гепатитом C

О том, что фонд включил в собственный перечень заболеваний хронический гепатит C, стало известно 7 марта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. заявок на обеспечение лекарствами детей с хроническим гепатитом С поступило в фонд "Круг добра" с момента включения заболевания в перечень фонда, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

О том, что фонд включил в собственный перечень заболеваний хронический гепатит C, стало известно 7 марта.

"На настоящий момент поступило уже более 1,5 тыс. заявок, и по всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В начале апреля попечительский совет фонда включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С. Получить лекарства за счет государства могут пациенты с гепатитом C от 3 до 18 лет включительно.

"Современную лекарственную терапию для лечения детей с хроническим гепатитом С можно получить за счет средств фонда "Круг добра". А с этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале госуслуг", - приводит пресс-служба комментарий помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Помощь, вовремя оказанная детям с хроническим гепатитом C, поможет избежать прогрессирование заболевания, минимизировать его неблагоприятные последствия, исключить дальнейшее распространение инфекции, добавили в Минздраве. Кроме того, терапия пациентов с хроническим гепатитом С позволит предотвратить негативные последствия для их здоровья, такие как развитие фиброза, цирроза и рака печени.