В Сириусе планируют утвердить порядок выплаты матпомощи после подтоплений

Глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин также отметил, что дополнительно установили ежегодную индексацию матпомощи на прогнозный уровень инфляции

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Порядок выплаты материальной помощи после подтоплений из-за дождей на федеральной территории Сириус определят до конца недели. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

"На внеочередном заседании Совета федеральной территории рассмотрели корректировки в документы о выплатах при ЧС. Согласовали замену формулировки "зарегистрированные по месту жительства в федеральной территории Сириус" на "постоянно проживающие по месту жительства". Эта мера позволит шире рассматривать категории граждан, кто может обратиться за помощью. Решение о назначении выплаты будет приниматься комиссией. До конца недели будет принят и опубликован на сайте порядок назначения матпомощи", - написал он.

Плишкин отметил, что также дополнительно установлена ежегодная индексация матпомощи на прогнозный уровень инфляции. Средства для этого выделят из резервного фонда федеральной территории. Также, по его словам, в настоящее время продолжается прием заявлений на получение соцподдержки.

В течение трех дней в Сочи шли дожди. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Были эвакуированы почти 600 человек, среди них местные жители и туристы.