CNN: американец Рид полностью восстановится от полученного на Украине ранения

По данным телекомпании, он проходит лечение в Германии

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американец Тревор Рид, как ожидается, полностью восстановится от полученного в ходе боев на Украине ранения. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Рид, по словам источника телекомпании, был ранен около двух недель назад в боях под Артемовском (украинское название Бахмут) и на данный момент проходит лечение в Германии. Ожидается, что он "полностью восстановится", пишет CNN со ссылкой на источник. Он уточнил, что Рид "быстро идет на поправку и надеется скоро вернуться домой".

Ранее CNN сообщала, что Рид находится в американском военном госпитале в Германии, расположенном неподалеку от города Ландштуль. По данным телекомпании, он прибыл на Украину 1 ноября прошлого года.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател 25 июля подтвердил, что Рид был ранен в ходе боевых действий на Украине. Американца вывезли с территории Украины при содействии некоммерческой организации. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, участие Рида в боях на Украине не окажет негативного влияния с точки зрения предпринимаемых Вашингтоном попыток обеспечить возвращение в США из России Эвана Гершковича и Пола Уилана.

27 апреля 2022 года состоялся обмен российского пилота Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида. Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии. Сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Позднее его незаконно вывезли в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко полностью отрицал вину, свой арест называл провокацией, а дело - сфабрикованным. Рид был приговорен в России к девяти годам тюремного заключения по делу о нападении на полицейских. Суд над ним состоялся в 2020 году.