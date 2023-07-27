В Солнечногорске откроют молодежный образовательный форум "Территория смыслов"

В мастерской управления "Сенеж" в рамках первой смены соберутся 350 участников

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Открытие Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" состоится в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"27 июля состоится церемония открытия Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", входящего в линейку платформы "Росмолодежь. События". В рамках первой смены "Мыслить" на крупнейшей образовательной площадке России - в мастерской управления "Сенеж" - соберутся 350 участников: философы, социологи, преподаватели гуманитарных дисциплин, ученые и историки", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что официальное закрытие форума пройдет 1 сентября.

В 2023 году "Территория смыслов" включает работу восьми смен: "Мыслить", "Убеждать", "Помогать", "Творить", "Служить", "Учить", "Открывать" и "Действовать".

В рамках первой смены форум посетят молодые профессионалы из разных отраслей: ученые и преподаватели, социологи и историки, молодые журналисты и литераторы, политики и управленцы, технологи и изобретатели, а также представители социально ответственного бизнеса и правоохранительных структур. Впервые участниками форума станут подростки в возрасте от 14 до 17 лет, они посетят смены "Убеждать", "Помогать", "Учить".

Кроме того, как добавили в пресс-службе, участники форума познакомятся с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, найдут наставников, смогут больше узнать о культуре России и принять участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений, транслирующих ценности РФ: "Труд", "Родина", "Добро" и "Наставничество".

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" платформы "Россия - страна возможностей" в Солнечногорске. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО "Россия - страна возможностей".