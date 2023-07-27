В ОАЭ объявили трехдневный траур из-за смерти брата президента страны

Саид бен Заид Аль Нахайян занимал пост представителя правителя Абу-Даби

ТАСС, 27 июля. В Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили трехдневный траур в связи со смертью брата президента страны Саида бен Заида Аль Нахайяна. Об сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

"Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, <...> скорбит по своему покойному брату, Его Высочеству шейху Саиду бен Заиду Аль Нахайяну," - приводит агентство заявление администрации президента.

Траур продлится с 27 по 29 июля.

Саид бен Заид Аль Нахайян занимал пост представителя правителя Абу-Даби.