26 июля, 23:34

В ОАЭ объявили трехдневный траур из-за смерти брата президента страны

Саид бен Заид Аль Нахайян занимал пост представителя правителя Абу-Даби

ТАСС, 27 июля. В Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили трехдневный траур в связи со смертью брата президента страны Саида бен Заида Аль Нахайяна. Об сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

"Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, <...> скорбит по своему покойному брату, Его Высочеству шейху Саиду бен Заиду Аль Нахайяну," - приводит агентство заявление администрации президента.

Траур продлится с 27 по 29 июля.

Саид бен Заид Аль Нахайян занимал пост представителя правителя Абу-Даби. 

Теги:
ОАЭНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация