Сенатор попросил РКН и Генпрокуратуру проверить и заблокировать сервис "Глаз Бога"

По мнению Артема Шейкина, с помощью таких сервисов злоумышленники могут получить биометрические образцы голоса граждан и использовать их в преступных целях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сенатор Артем Шейкин направил обращения в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить сервис Eye of God ("Глаз Бога"), предоставляющий в том числе услугу по записи голосов россиян за деньги без их согласия, и заблокировать его, если данные о нарушении российского законодательства подтвердятся.

"В настоящее время вызывают большие опасения факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату", - сказал ТАСС сенатор, который является зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Он подчеркнул, что запись голоса сервис производит без ведома гражданина, "что нарушает законодательство Российской Федерации в области персональных и биометрических данных".

"С помощью таких сервисов злоумышленники могут получить биометрические образцы голоса граждан, использовать их для различных, в том числе преступных целей. Прошу осуществить проверку и принять меры по блокировке указанного интернет-ресурса в случае подтверждения вышеизложенных данных", - говорится в обращении Шейкина, направленном на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова (документ имеется в распоряжении ТАСС).

Парламентарий указал на растущее число различных мошеннических схем с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Особенно уязвимой группой населения являются граждане старшего поколения, пенсионеры, подчеркнул Шейкин.

Аналогичное письмо направлено на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. "Прошу организовать проведение прокурорской проверки и при подтверждении информации о фактах нарушения законодательства РФ принять меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении, также имеющемся в распоряжении агентства.