27 июля, 04:18

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили

Затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет

ТАСС, 27 июля. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Краснодарского края возобновлен, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"На 07:00 [мск] движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта со стороны Керчи в направлении Кубани было приостановлено с 00:37 мск. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрым
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