Израильтяне отмечают Девятое ава

В этот день традицией предписывается строгий пост

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Израильтяне отмечают в четверг Девятое ава - день траура и поста в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до н. э. и римлянами в 70 году н. э.

Традицией предписывается в этот день строгий пост - полный отказ от еды и питья, запрещены купания и омовения, а также нельзя носить кожаную обувь. В синагогах читают специальные траурные молитвы. В этом году Девятое ава приходится на период с вечера 26 июля по вечер 27 июля в соответствии с иудейским календарем, отсчитывающим дни от заката до заката.

Девятое число месяца ав в Израиле официально не является нерабочим днем, но израильтянам разрешено брать выходной при условии оповещения работодателя за месяц. По строгости пост на Девятое ава схож с 25-часовым постом на Йом кипур (Судный день), который является одним из главных еврейских праздников и отмечается в десятый день тишрея - первого месяца еврейского лунного календаря. В этом году Судный день приходится на период времени с заката солнца 24 сентября по поздний вечер 25 сентября.