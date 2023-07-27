Юбилейные годовщины госсимволики России станут тематическим лейтмотивом "Спасской башни"

По словам музыкального руководителя "Спасской башни", начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ Тимофея Маякина, знание и понимание официальных государственных символов страны способствует подъему уровня патриотизма и сплоченности гражданского общества

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. История и юбилейные годовщины официальной государственной символики России станут тематическим лейтмотивом 16-го Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Тематическим лейтмотивом фестиваля "Спасская башня - 2023" станут история и юбилейные годовщины официальной государственной символики нашей страны - музыки государственного гимна, государственного флага и государственного герба России", - заявили в дирекции фестиваля.

По словам музыкального руководителя "Спасской башни", начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ Тимофея Маякина, знание и понимание официальных государственных символов страны способствует подъему уровня патриотизма и сплоченности гражданского общества. "Тема "Юбилейные годовщины официальной государственной символики Российской Федерации" найдет свое музыкальное отражение в рамках каждого вечернего представления фестиваля. Все секреты раскрывать не буду, пусть это станет сюрпризом для зрителей и гостей "Спасской башни", - отметил он.

В 2023 году Россия отмечает несколько юбилейных дат официальной государственной символики - 80 лет исполняется музыке государственного гимна, а также 30 лет государственному флагу и государственному гербу Российской Федерации.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в 2023 году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве. ТАСС - официальное информагентство фестиваля.