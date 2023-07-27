27 июля, 07:50
Военная операция на Украине

Песков: интеграция новых регионов и помощь участникам СВО - приоритет всех ветвей власти

По словам пресс-секретаря президента, можно приветствовать ту напряженную и сложную работу, которую проделала нижняя палата парламента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Кремль отмечает напряженную и сложную работу Госдумы, направленную на поддержку новых регионов и участников СВО, считает это приоритетом для всех ветвей власти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал подведение итогов весенней сессии Госдумы, в течение которой был принят в том числе ряд законов, касающихся новых субъектов Федерации и поддержки семей бойцов СВО.

"Действительно, все, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны и оказания помощи участникам СВО, их родным и близким, является абсолютным приоритетом всех ветвей власти", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что в этом плане "можно приветствовать ту напряженную и сложную работу, которую проделала [нижняя] палата парламента". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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