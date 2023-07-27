Ведущей "Дождя" Котрикадзе грозит до 50 тыс. рублей штрафа за нарушения правил иноагента

Котрикадзе работала на российском телевидении с 2003 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Штраф в размере до 50 тыс. рублей грозит ведущей телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) Екатерине Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности лица, признанного иностранным агентом. Об этом ТАСС сообщили в Головинском суде Москвы, в который поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол, составленный управлением Роскомнадзора по Центральному округу в отношении Котрикадзе Е. Б. по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента)", - сказали в суде.

По этой статье физическому лицу грозит штраф на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Котрикадзе работала на российском телевидении с 2003 года, сотрудничала с ТВЦ, "Эхом Москвы", RTVi. С сентября 2020 года она является руководителем информационной службы и ведущей телеканала "Дождь". 28 октября 2022 года Минюст России внес Котрикадзе в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.