Выросло число проверок предпринимателей в сферах, связанных с риском здоровью людей

При этом в ГП отметили сохранение общей позитивной динамики отклонения внеплановых проверок предпринимателей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число проверок предпринимателей в России в этом году выросло на 12% за счет их проведения в сферах, связанных с возможным риском жизни и здоровью людей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России по итогам прошедшего под председательством генпрокурора Игоря Краснова совещания по итогам работы в первом полугодии.

"В связи с расширением оснований в рамках применения риск-ориентированного подхода число согласованных прокурорами проверок фактически увеличилось на 1,5 тыс. (с 12,2 тыс. в I полугодии 2022 года до 13,7 тыс. в I полугодии этого года)", - сообщили в Генпрокуратуре.

С привлечением объединений предпринимателей и экспертов в Генпрокуратуре намерены дополнительно изучить обоснованность всех установленных критериев риска.

Вместе с тем, на совещании отмечалось сохранение общей позитивной динамики отклонения внеплановых проверок предпринимателей. За полугодие прокуроры отказали в согласовании 63% контрольных мероприятий в отношении бизнеса. "Устойчивое экономическое развитие страны невозможно без той энергии, которую ему придает предпринимательская инициатива", - было отмечено на совещании в Генпрокуратуре.

Ранее там подчеркивали, что в 2022 году число плановых проверок бизнеса контрольными органами достигло минимального уровня за последние 15 лет, а число отклоненных прокурорами предложений о внеплановых проверках достигло 70%.