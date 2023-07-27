В Госдуме попросили кабмин ввести платную доставку документов из МФЦ во всех регионах

Пилотный проект по платной доставке из МФЦ готовых документов с 2020 года реализуется в Московской области

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, в котором предлагает ввести во всех регионах России платную доставку документов из многофункциональных центров (МФЦ). Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий отметил, что пилотный проект по платной доставке из МФЦ готовых документов с 2020 года реализуется в Московской области. По его словам, услуга была введена на фоне пандемии коронавируса для снижения контактов между людьми и до сих пор пользуется популярностью.

"В этой связи представляется необходимым предоставить право гражданам всех субъектов России получать готовые документы по платной доставке. Прошу вас рассмотреть возможность организовать предоставление гражданам и юридическим лицам права воспользоваться платной доставкой готовых документов из многофункциональных центров во всех субъектах РФ и в случае поддержки указанной инициативы поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать", - заключил Даванков.