В Нижегородской области проведут обучение для представителей музеев в новых регионах

Проект "Музейные маршруты России" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. В Нижегородской области проведут специализированную программу всероссийского проекта "Музейные маршруты", посвященную вопросам интеграции новых регионов в музейное пространство страны. Об этом сообщила генеральный директор Русского музея Алла Манилова во время открытия программы "Музейные маршруты России" в Петрозаводске.

"Уже принято решение, что через несколько месяцев <...> второй специализированный [проект] "Музейные маршруты", посвященный исключительно одной теме - это практическая интеграция музейщиков Новороссии и Донбасса в музейное пространство страны, пройдет в Нижнем Новгороде", - сказала Манилова.

В июне такую программу в рамках проекта "Музейные маршруты" проводили в Тульской области, в ней участвовали более 40 музеев Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для участников организовали трехдневную образовательную программу, направленную на ознакомление с российским законодательством в сфере музейного дела, особенностями комплектования, учета и хранения музейных предметов и работой с Государственным каталогом Музейного фонда России.

Манилова добавила, что тему интеграции музеев новых территорий планируют обсуждать и на других мероприятиях проекта "Музейные маршруты". "Договорились с министерством культуры о том, что на всех "Музейных маршрутах", в каком бы регионе они не проходили, какой бы тематике не были посвящены, <...> мы всякий раз будем говорить о том, как практически происходит интеграция музейщиков новых территорий в наше единое музейное пространство страны", - сказала она.

Программа в Нижнем Новгороде запланирована на 28-30 сентября. Также мероприятия проекта состоятся в Пензенской области 17-18 августа и в Ханты-Мансийском автономном округе 14-15 сентября. Итоговая стратегическая сессия в Санкт-Петербурге запланирована на ноябрь.

Проект "Музейные маршруты России" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Он представляет собой цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленных на развитие и продвижение отечественных музеев. На них эксперты обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.