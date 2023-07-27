Санкт-Петербург возглавил июньский рейтинг медиаактивности регионов в сфере инноваций

В число лидеров также вошли Нижегородская, Калининградская, Мурманская области, а также Чукотский автономный округ

ТАСС, 27 июля. Город Санкт-Петербург, Нижегородская, Калининградская, Мурманская области, а также Чукотский автономный округ по итогам июня стали лидерами рейтинга медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций, который ежемесячно составляет Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Результаты рейтинга имеются в распоряжении ТАСС.

Рейтинг поделен на пять групп. В самой крупной группе (более 2 млн человек экономически активного населения) лидирует Санкт-Петербург, второе место занимает Москва, третью позицию - Татарстан. Во второй подгруппе в лидеры вышла Нижегородская область, вторую строчку занимает Республика Башкортостан, на третьем месте находится Новосибирская область. Лидером третьей группы регионов, где число экономически активного населения не превышает 1 млн человек, стала Калининградская область, второе место занял Крым.

Лучшим регионом в четвертой группе стала Мурманская область, на втором месте - Новгородская область. Первое место среди самых маленьких по численности населения субъектов заняла Чукотка.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) - некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития. Ассоциация ежемесячно формирует рейтинги РФ по доступности кадров для инновационной экономики и медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций, что позволяет анализировать позиции любого региона в динамике.