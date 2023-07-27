В Луганске прошел траурный концерт в память о погибших в Донбассе детях

После концерта подростки украсили деревья в Парке имени Первого мая белыми голубями, сделанными из бумаги

© Михаил Скуратов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Траурный концерт прошел в Луганске в память о детях, погибших в Донбассе с 2014 года. После концерта подростки украсили деревья в Парке имени Первого мая белыми голубями, сделанными из бумаги, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В этот день ничего не приходит в голову, кроме слова "скорбь". Все песни, которые мы сегодня сыграем, посвящены 58 погибшим в Луганщине детям и 182, которые получили увечья и травмы", - сказал перед концертом солист луганской рок-группы Motus Александр Прошкин.

Концерт был немногочисленным из-за запрета на проведение массовых мероприятий в ЛНР. Во время концерта в память о погибших детях в небо были выпущены голуби, а после его завершения подростки повесили на деревьях в Парке имени Первого мая самодельных бумажных голубей.

Также в память о погибших в Донбассе детях в Луганске прошел урок памяти в Республиканском центре научно-технического творчества. На уроке провели презентацию электронной книги "Ангелы Донбасса". После урока подростки выпустили в небо белые воздушные шары.

11 июля 2022 года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе, он отмечается 27 июля. В ДНР с 2014 года из-за конфликта в Донбассе погибли 228 детей, более 700 получили ранения. В ЛНР погибли 58 детей, 182 ребенка были ранены.