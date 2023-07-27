В мастерской управления "Сенеж" открылся молодежный форум "Территория смыслов"

Заместитель гендиректора платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов отметил, что в этом году конкурс, чтобы попасть на форум, составил порядка 10 человек на место

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" открылся на площадке мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске.

"Мы сегодня находимся на площадке мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия - страна возможностей", открываем сегодня "Территорию смыслов". Форум, который за пять лет стал одним из самых узнаваемых и ярких в сфере молодежной политики. Здесь, в пространстве, звучит слоган "Мы вместе можем больше" - это действительно слоган всего форума, который отражен в том числе в формировании программы", - сказала журналистам глава Росмолодежи Ксения Разуваева на полях "Территории смыслов".

Она добавила, что участники - представители разных профессий и прибывают на разные смены, но работают одной командой. "По сути вся программа построена по принципу полного цикла: от зарождения идеи до ее реализации. Здесь на площадке среди участников будут и молодые управленцы, госслужащие, журналисты и другие", - отметила Разуваева.

Также она сообщила, что впервые в рамках всех форумов Федерального агентства по делам молодежи, в том числе в "Территории смыслов", принимают участие подростки от 14 лет - участники российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Последняя смена форума "Действовать" станет максимальной концентрацией всех результатов форума и соберет на своей площадке лучших участников всех предыдущих смен", - добавила Разуваева.

"Территория смыслов"

Заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов в свою очередь добавил, что в этом году конкурс, чтобы попасть на форум, составил порядка 10 человек на место.

В 2023 году "Территория смыслов" включает восемь смен: "Мыслить", "Убеждать", "Помогать", "Творить", "Служить", "Учить", "Открывать" и "Действовать". Агафонов пояснил, что в каждой смене будет 350 человек, а на последнюю смену попадает 150 лучших из каждой предыдущей смены.

"Те, кто появляется на "Территории смыслов", становятся амбассадорами возможностей в нашей стране. Это самые активные молодые люди, которые транслируют идеологию, которая здесь закладывается", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе форума сообщали, что участники также смогут принять участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений: "Труд", "Родина", "Добро" и "Наставничество".

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Солнечногорске. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО "Россия - страна возможностей".