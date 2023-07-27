На востоке ФРГ призвали Шольца оказать помощь в вопросе размещения беженцев

Власти города Бург сообщили, что политика предоставления убежища, которую отстаивает правительство Германии, находит все меньше поддержки среди жителей

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Власти города Бург (федеральная земля Саксония-Анхальт), в котором проживают примерно 23,5 тыс. жителей, направили письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой оказать дополнительную поддержку в вопросе размещения беженцев.

"В последние несколько месяцев мы все чаще и чаще приближаемся к пределам наших возможностей", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении агентства DPA. Документ подписали мэр города Филипп Штарк и председатель городского совета Маркус Курце. Интеграция людей, прибывших после первой волны миграционного кризиса, и воссоединение их семей до сих пор не увенчались успехом. Кроме того, не хватает денег и достаточного количества преподавательского и вспомогательного персонала.

В письме содержится предупреждение о том, что политика предоставления убежища, которую отстаивает правительство ФРГ, находит все меньше и меньше поддержки среди жителей Бурга. Например, увеличивается дефицит бюджета, город больше не может арендовать здания для размещения просителей убежища и других беженцев. По этой причине городской совет призвал к репатриации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, расширению списка безопасных стран происхождения, включив в него такие государства, как Алжир, Грузия, Марокко и Тунис, а также к усилению охраны внешних границ Евросоюза.

Самой привлекательной страной для мигрантов является Германия. За ней следуют Франция и Испания. В текущем году порядка 136 тыс. мигрантов ходатайствовали о предоставлении убежища в ФРГ, в основном это выходцы из Сирии и Афганистана.