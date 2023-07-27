В ТиНАО к концу 2023 года количество новых рабочих мест достигнет 200 тыс.

По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, больше всего мест приложения труда создали в сфере потребительского рынка и услуг, в логистике и связи, в топливно-энергетическом комплексе и строительстве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 195 тыс. мест приложения труда создано на территории Новой Москвы с 2012 год с учетом ИЦ "Сколково", их общее число выросло более чем в 3,3 раза и достигло 280 тыс. Так, с момента присоединения округов к столице оно возросло более чем в три раза, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Множество вакансий сформировалось в последнее время в сегменте потребительского рынка и услуг на предприятиях малого бизнеса, арендовавших помещения на первых этажах новых жилых комплексов. Открывшиеся здесь магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества дали городу более 25 тыс. дополнительных рабочих мест. Одним из главных трендов привлекательности новых территорий является возможность трудоустроиться рядом с домом", - сказал Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба.

По его словам, сформировалась следующая тройка лидеров: в сфере потребительского рынка и услуг, в логистике и связи, в топливно-энергетическом комплексе и строительстве.

Также в департаменте отметили, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 64% работающего населения Новой Москвы имеют работу в пределах мест своего проживания - в Троицком и Новомосковском административных округах.

"Согласно утвержденному Генеральному плану к 2035 году численность населения Новой Москвы увеличится до 1,6 млн. При этом количество мест приложения труда предположительно вырастет до 1,1 млн. Наибольшее количество мест приложения труда к 2035 году прогнозируется в финансовом секторе, потребительском рынке, логистике и IT. Наибольшее число новых мест приложения труда в ТиНАО появилось в сферах строительства, потребительского рынка, логистики, в топливно-энергетическом комплексе, а также в финансовом секторе", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что благодаря созданию новых рабочих мест значительно снизились ежедневные миграционные потоки к старым границам города и обратно. "В процессе развития новых территорий город строго придерживается принципа сбалансированной застройки районов. То есть, наряду со строительством жилья, возводится необходимое количество социальных объектов, развивается транспортная инфраструктура и создается все больше рабочих мест", - заключил Жидкин.