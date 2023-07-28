Глава Туркмении выразил соболезнования президенту ОАЭ в связи со смертью брата

Сердар Бердымухамедов также передал слова сопереживания и поддержки родным и близким покойного

АШХАБАД, 28 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту ОАЭ шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахайяну в связи со смертью их брата Саида бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

"Да ниспошлет всемогущий Аллах вам и членам семьи стойкости духа и терпения в этот тяжелый момент, да упокоится в раю душа усопшего", - цитирует агентство слова Бердымухамедова. Он также передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким покойного.

Соболезнования в адрес главы ОАЭ и вице-премьера этой страны направил также председатель Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее информационное агентство WAM сообщило, что Саид бен Заид Аль Нахайян умер. Он занимал пост представителя правителя Абу-Даби. В стране объявлен трехдневный траур, который продлится с 27 по 29 июля.