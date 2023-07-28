С февраля 2022 года на Украине пресекли незаконный выезд из страны почти 20 тыс. мужчин

Представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко сообщил, что в среднем за день на границе задерживают около 20 человек, собиравшихся незаконно ее пересечь

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники с февраля прошлого года остановили приблизительно 20 тыс. мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно выехать за пределы страны. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"В пунктах пропуска нашими инспекторами пресечено более 6 тыс. попыток, когда граждане пытались использовать поддельные [документы], следуя через пункты пропуска, а на "зеленой территории" границы, то есть за пределами пунктов пропуска, задержано около 13,5 тыс. лиц, которые пытались пешком перейти линию государственной границы", - ответил он в эфире телеканала "Рада" на вопрос о количестве остановленных мужчин призывного возраста, пытавшихся нелегально выехать из страны.

Демченко добавил, что в среднем за день на границе Украины задерживают около 20 человек, собиравшихся незаконно ее пересечь.

В настоящее время на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, в этот перечень входят депутаты и министры, которым разрешено покидать страну, в частности, в случае командировки. 27 июля на фоне скандала вокруг депутата Верховной рады Юрия Аристова, которого уличили в отдыхе на Мальдивах, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планы депутатов и чиновников выехать за границу должны проверяться "до секунды".