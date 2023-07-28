Глава канонической УПЦ проводит литургию в Киево-Печерской лавре в день Крещения Руси

Служба проходит на улице

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит литургию в Киево-Печерской лавре по случаю 1035-летия Крещения Руси. Трансляция богослужения идет на странице УПЦ в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На кадрах трансляции видно, что служба проходит на улице на территории лавры. На богослужение, помимо духовенства УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием, собрались верующие.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции.

На этом фоне к концу марта 2023 года обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват ряда корпусов, которые находятся в ведении УПЦ.