Глава МЧС и губернатор Курганской области встретились с погорельцами из села Юлдус

В ходе встречи был решен вопрос размещения на постоянной основе бездомных в специальном центре для нуждающихся

СЕЛО ЮЛДУС /Курганская область/, 28 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым на встрече с пострадавшими жителями села Юлдус решили вопрос размещения на постоянной основе бездомных в специальном центре для нуждающихся.

Министр прибыл в Курганскую область, чтобы проконтролировать восстановление жилого фонда. "Я прибыл к вам в третий раз, чтобы проконтролировать оказание помощи. Для меня важно, чтобы она была оказана каждому пострадавшему", - сказал Куренков в начале встречи с жителями села.

Пожилые люди, которые остались без жилья из-за масштабных природных пожаров, обратились к властям за помощью в размещении. "У вас уже создан специальный геронтологический центр для пожилых людей, нуждающихся в помощи", - отметил министр. По словам губернатора, данный центр достроен и оснащен новой мебелью, но уже сейчас готов разместить нуждающихся в Шадринском районе на постоянной основе.

На встрече также было принято решение учредить еженедельные собрания пострадавших с администрацией муниципалитета и застройщиками для оценки сроков и темпов строительства. Погорельцы поделились с министром и губернатором проблемами проведения газа в частные дома, длительного строительства из-за нехватки рабочей силы, а также долгой волокиты с бумагами. "Строится 60 домов, 77 человек приняли решение взять сертификаты на квартиры, 48 человек не определились", - сообщил губернатор, докладывая министру о восстановлении жилого фонда.

В конце встречи жители села поблагодарили главу МЧС и губернатора за предоставляемую помощь. "Спасибо, что решаете наши вопросы. Мы вам очень благодарны", - отметили пострадавшие.

Из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим был снят 16 мая. Погибли 22 человека при масштабных пожарах на территории Курганской области. Огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными.