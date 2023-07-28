Непогода продержится на юге России до 30 июля

Первым удар непогоды принял Крым

ТАСС, 28 июля. Сильные локальные ливни с грозами и ветром прогнозируются на Юге России до воскресенья, в ближайшие дни температура воздуха заметно понизится из-за холодного атмосферного фронта. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

Первым удар непогоды на юге России принял Крым, где в ночь на пятницу начались ливни. Наибольшее количество осадков выпало на севере и западе полуострова, в Севастополе и Симферополе за ночь - по месячной норме осадков. Городские службы заняты уборкой поваленных ветром деревьев. Администрация Ялты с пятницы запретила купание в море и закрыла городские пляжи из-за штормового предупреждения.

"Через юг России, начиная с Крыма, проходит холодный фронт с Атлантики, и при этом на Кавказ с юго-востока продолжает двигаться очень теплый тропический воздух. Поэтому и возникла разница температур воздуха. Крым холодный фронт уже прошел, для полуострова пик ненастья позади, но сохранится порывистый ветер и кратковременные дожди. Фронт также пройдет через Черноморское побережье, Северный Кавказ, в субботу будет на Каспии, то есть ЮФО и СКФО попадут в зону более прохладного воздуха", - сказала Котилевская, уточнив, что непогода отступит в воскресенье.

В Сочи в ночь на субботу ожидаются сильные ливни с грозами, похолодает до 20-22 градусов. В субботу на курорте еще сохранятся кратковременные дожди, с воскресенья температура воздуха начнет повышаться. Ливни и грозы, сопровождаемые порывистым ветром, охватят Краснодарский и Ставропольский края, Адыгею, холодный фронт в течение субботы будет смещаться на восток.

В Краснодаре в субботу дожди уже маловероятны, в воскресенье температура воздуха поднимется до 28-30 градусов. В Ростове-на-Дону и Ставрополе осадки отступят в воскресенье. Дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25 м/с прогнозируются до конца субботы даже в засушливой Калмыкии. Во Владикавказе непогода задержится и в воскресенье, но с понедельника ситуация начнет улучшаться.