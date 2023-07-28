Минздрав проработает вопрос о создании филиалов медвузов России в странах Африки

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости изучить наличие материальной базы и педагогов в африканских государствах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минздрав России проработает вопрос об открытии филиалов российских медицинских вузов в африканских странах. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам на полях экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума заявил, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.

"Минздрав проработает вопрос о создании филиалов российских вузов в африканских странах. <...> В данном направлении надо прежде всего четко изучить наличие материальной базы, педагогов. Потому что, чтобы создать институт, это огромное количество лабораторий, процесс энергоемкий", - сказал он.

Мурашко отметил, что в медвузах обучаются шесть лет, поэтому нужна хорошая клиническая база для подготовки специалистов. Также должны быть технологии, чтобы врачи получали современное образование.

"Думаю, можно говорить пока о проработке [вопроса], потому что нужны будут визиты туда. Одна из [африканских] стран очень интересовалась развитием цифровой медицины, организацией здравоохранения. Очень интересно направление по борьбе с онкологией - как лекарственные препараты, так и диагностика, и радиофармпрепараты", - уточнил он.

Он отметил, что на саммите Минздрав России подписал меморандумы о взаимопонимании с Бурунди и Республикой Чад, а также дорожную карту сотрудничества с Республикой Конго.

Сотрудничество с Африкой

Всего Мурашко провел шесть встреч с представителями стран Африки. "Высокий запрос идет на поставки продукции из России, поскольку ценовая политика РФ достаточно комфортная, цены в РФ на лекарственные препараты, особенно инновационные, одни из самых низких в мире. Мы заинтересованы в этом", - пояснил он.

По словам министра, также на встречах с представителями африканских стран поднимались вопросы развития направлений профилактики.

"Поскольку численность населения в этих странах велика и затраты на медпомощь крайне высокие, то страны заинтересованы в профилактических направлениях - как в профилактике инфекционных заболеваний, так и неинфекционных. Поскольку там ожидаемая продолжительность жизни значительно ниже, чем в России, программы по общественному здоровью являются приоритетными", - сказал он, отметив, что также африканских коллег интересует борьба с ВИЧ, туберкулезом и малярией.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.

В новость внесена правка (17:49 мск) - передается с исправлением в девятом абзаце, верно - численность населения в этих странах велика.