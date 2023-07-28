В Эфиопии открыли центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Ельцина

Гендиректор библиотеки Юрий Носов отметил, что это позволит африканским коллегам принимать участие в пресс-конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, а также смотреть фото- и видеоматериалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президентская библиотека им. Ельцина открыла в пятницу в рамках саммита и экономического форума Россия - Африка центр удаленного доступа к своим ресурсам на базе Русского дома в Аддис-Абебе, в Эфиопии. Об этом журналистам сообщил гендиректор Президентской библиотеки Юрий Носов отметив, что такая форма позволит африканским коллегам принимать участие в пресс-конференциях, симпозиумах и других мероприятиях библиотеки.

"Мы открываем центр удаленного доступа в Эфиопии. Казалось бы, можно посмотреть и ознакомиться с нашими материалами на портале библиотеки, однако читателям и пользователям через центр удаленного доступа открываются все наши фонды - можно отсмотреть абсолютно все материалы, в том числе фотографические и кинематографические. Также это дает возможность участвовать в конференциях в режиме онлайн, в симпозиумах, в викторинах. Мы надеемся, что выйдем на новый уровень взаимоотношений между гражданами Эфиопии и работниками нашей библиотеки", - сказал Носов.

Жители Эфиопии получат доступ к более чем миллиону документов и материалов по истории России, в том числе и о том, как выстраивались взаимоотношения нашей страны с государствами Африки. Специально для этого события сотрудники Президентской библиотеки подготовили электронную выставку "Российские исследователи и путешественники в Африке". Она посвящена периоду исследования африканского континента русскими путешественниками в XIX-XX веках и объединяет архивные документы, научные труды, а также письма, рисунки, фотографии и дневниковые записи самих путешественников.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля, параллельно проходят экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.