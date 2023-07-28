В Университете Дакара создадут Русскую медиатеку - лекторий "Иннопрактики"

Советник ректора Дакарского университета отметил, что это поможет сделать русскую культуру и русский язык более доступными для студентов и всех заинтересованных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Русскую медиатеку - лекторий "Иннопрактики" создадут в Дакарском университете Шейха Анты Диопа с целью формирования уникального культурно-образовательного пространства. Соответствующее соглашение подписано на саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Документ подписали директор автономной некоммерческой организации "Арт-подготовка" Алексей Лебедев и советник ректора по вопросам культуры, искусства и спорта Дакарского университета Мамаду Фалл.

"Сегодня мы заложили фундамент для формирования русского культурного пространства [лектория "Иннопрактики"] в Сенегале, которое поможет молодому поколению наших стран сохранять и беречь тот доверительный диалог, который сформировался у нас в последние годы, - сказал Лебедев. - В особенности меня радует то радушие, с которым наши дорогие коллеги приняли предложение о создании медиатеки. Безусловно, это очень ценно для нас и невероятно полезно для будущих поколений наших народов".

Советник ректора Дакарского университета отметил, что эта инициатива поможет сделать русскую культуру и русский язык, который десятилетиями преподается в этом вузе, более доступными для студентов и тех, кто интересуется русской культурой. "Мы многого ожидаем от этого центра, так как он станет площадкой для обмена мнениями и продвижения общечеловеческих ценностей. Этот проект важен не только своим региональным влиянием, но и потенциалом, так как мы планируем создать пространство для диалога культур и развития гуманитарных наук, а также продвижения идей социального развития", - добавил он.

Первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика" Наталья Попова назвала инициативу по созданию лектория "важной вехой в развитии коммуникаций России со странами Африки, а также новым этапом в реализации проекта "Глобальные ценности". Она сказала, что этот проект направлен на выстраивание межкультурного диалога между представителями разных стран, взаимообмен художественными взглядами и эстетическими традициями.

"Такие наши проекты как интернет-платформа "Русский мир", Международный форум молодых кинематографистов, "Школа Иннопрактики" отражают тему важности общечеловеческих ценностей в мире, способствуют трансляции открытости и дружелюбия русской культуры и уважения к идентичности других этносов. Надеемся, что медиатека и лекторий Иннопрактики станут особым культурно-образовательным пространством на территории Африки, посвященном России, и привлекут в него самую широкую аудиторию", - сказала Попова.

Посол России в Республике Сенегал и Гамбии Дмитрий Кураков сказал, что в Сенегале на данный момент работает кафедра русского языка в Университете Шейха Анты Диопа и более чем в 50 школах страны преподается русский язык. Реализация проекта по созданию лектория будет способствовать дальнейшему распространению русского языка в Сенегале и в западно-африканском регионе, отметил он.