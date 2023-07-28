Фонд Кадырова планирует учредить стипендию для 10 студентов из Гвинеи

Она будет включать расходы на курсы русского языка и проживание

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд им. Кадырова планирует учредить стипендию для 10 студентов из Гвинейской Республики, обучающихся в чеченских вузах по медицинским специальностям. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Хадижат Кадырова (начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного и дочь главы Чечни - прим. ТАСС) сообщила, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова планирует учредить стипендию для 10 студентов из Гвинейской Республики для покрытия расходов на обучение в наших университетах по медицинским специальностям. Она будет включать расходы на курсы русского языка и проживание", - написал Кадыров.

По его словам, в рамках форума Россия - Африка Кадырова встретилась с представителями Гвинейской Республики и также рассказала о проводимой в регионе бессрочной благотворительной акции "Дети Чечни - детям Африки".

"Она подчеркнула, что все вырученные средства пойдут на оказание помощи африканским детям из малообеспеченных семей, закупку продовольствия и решение проблем с питьевой водой в засушливых районах стран Африки", - добавил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.