В центре Кирова при ремонте коммуникаций обнаружили старинную мостовую

Фрагменты подобных мостовых находили ранее на улицах Спасской, Герцена, Московской

КИРОВ, 29 июля. /ТАСС/. Каменную мостовую конца XIX - начала XX века обнаружили на улице Преображенской в центре Кирова при ремонте коммуникаций. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора НПЦ по охране объектов культурного наследия Кировской области Андрей Кряжевских.

"Когда копали траншею под теплотрассу, под слоем асфальта в стенке [обнаружили] булыжную мостовую где-то конца XIX - начала XX века. Вероятно, когда ремонт закончат, [мостовую] закопают обратно. Однако та часть, которая [показалась], не повреждена траншеей, то есть теоретически можно небольшой кусочек мостовой обнажить, оградить, не перекрывая проезжую часть на всю ширину, показать, как могла выглядеть мостовая. Думаю, это было бы полезно к юбилею города", - сказал Кряжевских.

По его словам, до XIX века в городе строили деревянные мостовые, строительство каменных началось с 1834 года. "Более активно [делать мостовые] начали с 1892 года, использовали булыжник, а промежутки между крупными камнями заполняли глинистым песком и гравием", - добавил Кряжевских. Фрагменты подобных мостовых в Кирове находили ранее на улицах Спасской, Герцена, Московской, однако вновь заложили асфальтом. "Если будет желание, возможности, финансирование, все это можно будет вскрыть и показать", - добавил он.

Киров отметит 650-летие в 2024 году. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра. Планируется проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий.

К юбилею в Кирове ведутся работы по ремонту объектов культурного наследия, капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, проводится благоустройство парка имени Кирова и Александровского сада, планируется обновление площади перед областной филармонией. В исторической части города появятся новые общественные пространства, планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и отремонтировать аэровокзальный комплекс.