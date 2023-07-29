В Театре им. Моссовета началось прощание с Ниной Дробышевой

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой, которая умерла 27 июля на 85-м году жизни, началась на сцене Театра им. Моссовета, в котором она служила с 1962 года, передает корреспондент ТАСС.

Гроб установлен на сцене, рядом с ним расположили траурные венки. На экране над сценой представлена подборка фотографий актрисы. Играют песни Эдит Пиаф, роль которой в театре артистка исполняла долгие годы.

Проститься с ней пришли родные, коллеги и почитатели ее таланта. После окончания траурной церемонии Дробышеву похоронят на Троекуровском кладбище.

Артистка родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Дробышева сыграла в десятках фильмов, в том числе в "Чистом небе", "Двух капитанах", "Улице полной неожиданностей", киноленте "Волк". В Театре им. Моссовета она работала с 1960-х годов. Почти вся театральная жизнь актрисы связана с моссоветовской сценой, на которой она дебютировала в спектакле "В дороге" Виктора Розова.

Среди героинь актрисы - Клеопатра в "Цезаре и Клеопатре", Ляля в "Пяти углах", Инна Сергеевна в "Вечернем свете", Мэри Кэван Тайрон в "Долгом путешествии в ночь", Катерина Ивановна в спектакле "Р. Р. Р.", Эдит Пиаф в одноименном спектакле в постановке Бориса Щедрина.