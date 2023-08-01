Боролись с огнем от Бреста до Москвы и Чернобыля: история пожарной службы Белоруссии

Белоруссия отметила 170-летие пожарной службы. В качестве даты начала ее создания выбрано 25 июля 1853 года, когда по решению Минского губернского правления и Минской городской думы был утвержден состав городской пожарной команды. Корреспондент ТАСС посетил музей службы и побеседовал с сотрудниками МЧС Белоруссии о ее истории и самых важных вехах развития

"Неопалимая купина", икона, символизирующая победу над огненной стихией и считающаяся защитницей от молний и пожаров, встречает посетителей Музея пожарной службы Белоруссии, отмечающей в эти дни свое 170-летие. "Это оригинал конца XVIII века. Икона происходит из Могилевской области. В 1920-е годы, когда шла борьба с религией, она была спасена и долгие годы хранилась у людей. Потом попала в частную коллекцию и уже из частной коллекции была передана к нам в музей", — рассказывает эксперт НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Белоруссии Марина Василевская.

© Наталья Таланова/ ТАСС

Образ в экспозиции появился отнюдь не случайно. На иконах, изображающих видение пророку Моисею Бога в горящем и несгораемом кусте — купине, — Богоматерь и младенец Иисус традиционно изображаются в окружении небесных сфер и восьмиконечной звезды, состоящей из двух перекрещивающихся четырехугольников. Один из них окрашен в красный цвет — образ пламени и земли, другой — в синий, цвет воды и воздуха. Эта символика взята за основу эмблемы МЧС Белоруссии.

От Бреста до Москвы

О героической обороне Брестской крепости, гарнизон которой оказался на одном из главных направлений ударов немецко-фашистских захватчиков в самом начале Великой Отечественной войны, известно многое. При этом, по словам Василевской, мало кто задумывается о вкладе пожарного гарнизона Бреста, который даже после того, как немцы уже въехали в город, тушил пожары и спасал людей из огня.

"В первые же минуты войны гарнизоны многих белорусских городов приступили к тушению пожаров военного времени под обстрелами артиллерии и авиации. Вот фотография, на которой запечатлен пожар в Минске в первые дни войны. Горит целая улица, и одинокий пожарный пытается бороться с огнем. Не потому, что он один, а потому, что у каждого был такой же фронт работ", — показывает редкое фото специалист.

Количество белорусских пожарных, погибших в первые дни войны, до сих пор точно не установлено. "Из-за того, что была городская пожарная команда, а не военизированная, личных дел не осталось. Начальники большинства отделов пожарной охраны областей погибли в первые же дни войны. А что говорить про рядовых пожарных", — пояснила Василевская. По ее словам, те, кто смог потом эвакуироваться, принимали участие в боях под Могилевом и Витебском, по дороге тушили пожары, в том числе в Вязьме и Смоленске.

Всего из Белоруссии организованно эвакуировался 241 пожарный. Тех, кто прибыл в столицу, тут же направили на различные, в том числе начальственные, должности в пожарные подразделения Москвы и Подмосковья. До 1943 года все они принимали участие в тушении пожаров в Москве и Подмосковье, однако вклад именно белорусских пожарных в этой сфере еще не исследован.

С началом освобождения Белоруссии пожарные стали возвращаться на родину. Василевская показала фото первого пожара в Минске после его освобождения 3 июля 1944 года. На нем горит окружной дом офицеров, в который попала авиационная зажигательная бомба. На пожаре работает оперативная группа пожарной охраны, которая прибыла с частями Красной армии. Все они вспоминали, как увидели лежащий в руинах Минск, где уцелело буквально несколько зданий, как на их глазах упала бомба, начался пожар, а потом они тушили его больше суток, рассказала главный специалист.

Чернобыльцы

Белорусские пожарные задействовались и в ликвидации последствий произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС — были созданы сводные отряды, через которые прошло не менее полутора тысяч человек. Многие были награждены орденами и медалями.

"Из 28 пожарных, первыми приступивших к тушению пожара на ЧАЭС, трое были родными братьями: Шаврей Иван, Леонид, Петр и еще муж их сестры Елены Сергей Лягун. Три брата родных и зять. Попали 26 апреля [1986 года] на дежурство. Им [после аварии] врачи запрещали встречаться, такая доза радиации была ими получена. Но выжили", — сообщила исследователь.

В музее отдельные экспозиции посвящены героям борьбы с огнем и сотрудникам спасательного ведомства, погибшим при исполнении долга. "У нас есть героическая личность — Олег Гавдурович. Медалью "За отвагу на пожаре" он награжден трижды. Всего же в БССР медалью было награждено 1 186 человек. Самому пожилому было 86 лет, самому молодому — шесть", — рассказала Василевская.

© Наталья Таланова/ ТАСС

В экспозиции, повествующей о пожарных-спасателях, которые погибли при исполнении служебного долга, представлена информация о 49 сотрудниках, погибших в послевоенный период. Многие из них были награждены государственными наградами, память об их подвигах увековечена в мемориалах.

Лучшие трубочисты империи

В Белоруссии добровольные пожарные организации были созданы в 1872 году — сначала в Витебске, а через четыре года в Минске. Изначально поддержки пожарные общества не находили ни у жителей, ни у властей и к 1881 году фактически оказались на грани закрытия. По иронии судьбы борцов с пожарами спас именно пожар. Когда в Минске в трех частях города одновременно начались возгорания, а городская пожарная команда оказалась не в состоянии их потушить, именно добровольцы пришли на помощь жителям, доказав им свою полезность и значимость.

В дальнейшем добровольные пожарные общества активно занимались пропагандой: издавали брошюры и буклеты о том, как предотварить пожары и бороться с ними. В числе прочего большое внимание уделялось поддержанию в надлежащем состоянии печей и дымоходов.

"Минские трубочисты были признаны лучшими в 1912 году на Шестом международном пожарном конгрессе в Санкт-Петербурге, были поставлены в пример всей Российской империи. Они показали, что трубочистное дело надо рассматривать как одно из направлений профилактики пожаров, — рассказала Василевская. — Большое количество пожаров случалось из-за "дурного устройства печных труб", сажа горела. Минчане одними из первых поняли, что надо, чтобы трубочисты ходили постоянно и чистили на постоянной основе".

Не просто пожарные

В послевоенные годы в Белоруссии, как и во всем СССР, пожарные подразделения входили в структуру МВД. В 1991 году был создан Республиканский специализированный отряд по первоочередному проведению аварийно-спасательных работ. За два года он показал свою состоятельность. В 1993 году было решено создать единую военизированную пожарную службу, а еще через два года появились ее подразделения (посты) в сельской местности, что позволило сократить время прибытия пожарных на места происшествий и значительно снизить ущерб от пожаров.

В итоге в 1998 году было принято решение реформировать уже существовавшее Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое до этого времени в основном занималось ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и реформировать именно на базе военизированной пожарной службы, которая была выведена из состава МВД. В 1999 году было утверждено положение о министерстве, где было закреплено, что каждое подразделение является не пожарным, а пожарным аварийно-спасательным.

Наталья Таланова