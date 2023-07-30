В Москве в День ВМФ провели спецгашение почтового выпуска о Лазареве и Беллинсгаузене

Настоятель Храма святителя Николая Олег Яньшин благословил проект "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спецгашение почтового выпуска по проекту "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма", посвященного русским мореплавателям Михаилу Лазареву и Фаддею Беллинсгаузену, прошло в Духовном центре моряков и речников России в День Военно-морского флота России. В центре также открылась филателистическая выставка об истории ВМФ, сообщил ТАСС создатель и руководитель проекта Валерий Сушков.

"Сегодня в Москве, в Духовном центре моряков и речников России, мы провели церемонию спецгашения почтового выпуска "Великие русские путешественники под призмой филатуризма: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев". Выпуск приурочен ко Дню ВМФ и посвящен выдающимся русским мореплавателям, внесшим вклад в укрепление морского флота нашей страны и развитие мировой географии. В набор входят почтовые карточки, марки-виньетки и спецштемпель", - сказал Сушков.

Он добавил, что в центре также открылась выставка почтовых материалов из частных коллекций, связанных с историей ВМФ, жизнью выдающихся русских флотоводцев и мореплавателей. "Сегодня мы также открыли филателистическую выставку из частных коллекций Морского арт-клуба и проекта "Postventure & Почтовое приключение" при участии Анатолия Васильева, Альфреда Гинзбурга и моих авторских выпусков. Она состоит из нескольких тематических разделов и знакомит с историей Военно-морского флота России, выдающимися флотоводцами, исследователями, мореплавателями и путешественниками, кораблями и судами флота. На выставке представлены филателистические материалы - почтовые артефакты, почтовые марки, блоки, цельные и целые вещи, оттиски почтовых штемпелей и других знаков почтовой оплаты, посвященных военно-морской тематике", - пояснил Сушков.

Как отметил руководитель проекта, после церемонии спецгашения выпуска настоятель Храма святителя Николая - Духовного центра моряков и речников России священник Олег Яньшин благословил проект "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма". Он также предложил свою духовную площадку для новых филателистических встреч и дальнейших церемоний спецгашений в серии "Великие русские мореплаватели".

По словам Сушкова, открытие выставки и презентация почтового набора о Лазареве и Беллинсгаузене даст стимул молодежи к изучению истории русского флота. "Наш проект имеет глубокое историко-образовательное наполнение. Выставка помогает погрузиться в детали жизни моряков, узнать, как они общаются между собой, как работает морская почта. Ее посещение повысит интерес подрастающего поколения к изучению успехов и побед нашего флота", - резюмировал собеседник агентства.

Проект "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма" носит историко-географический, научно-просветительский и туристско-краеведческий характер. Он направлен на возрождение традиций русских путешественников в исследованиях и открытиях, популяризацию туризма и почтового дела.

О Дне ВМФ

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Главный военно-морской парад прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в нем приняли участие корабли и вспомогательные суда обеспечения. Также морские парады проходят в других приморских городах - базах ВМФ: Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске, Каспийске, а также сирийском порту Тартус.