"Спасская башня" выиграла второй грант Президентского фонда культурных инициатив

Деньги потратят на звуковое и проекционное оборудование, тенты и подиумы, декорации и другую инфраструктуру, сообщили в дирекции фестиваля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международный культурный центр "Спасская башня" - организатор одноименного военно-музыкального фестиваля - выиграл второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Средства пойдут на создание инфраструктуры, необходимой для проведения мероприятий, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Международный культурный центр "Спасская башня" в острой конкурентной борьбе смог одержать победу во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Призовые деньги пойдут на создание необходимой инфраструктуры 16-го Международного фестиваля "Спасская башня", чтобы участники и поклонники оркестровой музыки во всем мире смогли в полной мере насладиться этим главным военно-музыкальным событием Москвы", - говорится в сообщении.

В частности, отметили в дирекции фестиваля, средства будут направлены на звуковое и проекционное оборудование, тенты и подиумы, декорации и другую инфраструктуру, позволяющую создать для зрителей и артистов комфортные условия.

Как считает руководитель культурного центра Сергей Смирнов, фестиваль может сыграть важную роль в деле консолидации и сохранения патриотизма в российском обществе. "По нашему мнению, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в Москве на Красной площади способен внести свою лепту и в дело противостояния "отмене русской культуры", попыткам изоляции России", - привели его слова в дирекции фестиваля.

Там напомнили, что в 2022 году зрителями фестиваля "Спасская башня" стали почти 60 тыс. человек на трибунном комплексе в Москве и больше 8,5 млн человек у экранов во всем мире. За 16-летнюю историю фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями "Спасской башни" стали более 860 тыс. человек, а аудитория трансляций превысила 50 млн человек.

16-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве. ТАСС - официальное информагентство фестиваля.