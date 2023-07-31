Почти 70% опрошенных россиян считают зависть деструктивным чувством

Противоположное мнение имеют 20% респондентов, которые считают зависть дополнительной мотивацией к саморазвитию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 68% россиян считают зависть деструктивным чувством, которое отвлекает, 20% респондентов имеют противоположное мнение и считают это дополнительной мотивацией к саморазвитию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Семь из десяти (68%) считают, что зависть - негативное чувство, оно ослабляет, разрушает, отвлекает, затуманивает разум и мешает достигнуть целей (68%). Женщины чаще мужчин воспринимают зависть как деструктивное чувство (71% против 64%). Противоположную точку зрения, что зависть помогает сосредоточиться, найти мотивацию, наметить цели и достигнуть их, поддерживает каждый пятый россиянин (20%), а среди молодежи 18-24 лет - более четверти (26%)", - говорится в сообщении.

Из опроса следует, что порядка 49% россиян сталкивались с завистью в свою сторону, в то же время 43% признались в обратном. При этом 61% респондентов никогда никому не завидовали, а 23% проявляли зависть к другим.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 7 июля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился путем телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Полученные данные были взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.