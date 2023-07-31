На площадке урбанфорума в "Лужниках" откроют благотворительный маркет с участием НКО

Все собранные от продажи средства направят на помощь подопечным городских некоммерческих организаций

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Благотворительный маркет с участием городских некоммерческих организаций (НКО) откроют на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Все собранные от продажи средства направят на помощь подопечным НКО: детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, животным, сообщается на портале мэра Москвы.

"Благотворительные организации - участники форума с помощью собственной продукции или продукции с символикой своего бренда смогут расширить аудиторию, повысить лояльность доноров и получить дополнительные средства на помощь подопечным. Это необязательно вещи с символикой, но всегда с идеей. Гости форума смогут купить уникальные вещи, которые сделали своими руками подопечные НКО. Например, в художественных мастерских благотворительного фонда "Дети Марии" проходят занятия по живописи, керамике, лепке из пластилина, валянию и ткачеству для детей-сирот", - приводятся слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой.

Кроме этого, с 7 по 10 сентября изделия детей представят на маркете. Вырученные средства пойдут на покупку материалов и оборудования, а также на оплату работы педагогов-художников и специалистов фонда. Благотворительные организации, специализирующиеся на помощи животным, подготовили одежду для собак, игрушки, полезные лакомства, брендированные ошейники. Площадка фонда "Котодетки" будет открыта 4 и 5 августа, фонда "Динго" - с 10 по 12 августа. Фонд "Ника" ждет гостей с 13 по 16 августа, а фонд "Догоникота" будет на ярмарке 20 августа.