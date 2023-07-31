Принц Уильям раздал посетителям ресторана приготовленные без ущерба для экологии бургеры

Цель акции под названием Earthshot Burger заключалась в том, чтобы привлечь внимание к трем лауреатам экологической премии Earthshot Prize, внесшим вклад в защиту окружающей среды

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Уильям раздал посетителям ресторана быстрого питания Burger King бургеры, приготовленные и упакованные без ущерба для окружающей среды. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Доброе утро всем, отлично приготовленные, готовые к употреблению", - сказал принц Уильям, раздавая заказы посетителям ресторана в воскресенье на юге Лондона. Цель акции под названием Earthshot Burger заключалась в том, чтобы привлечь внимание к трем лауреатам экологической премии Earthshot Prize, внесшим вклад в защиту окружающей среды.

Принц Уильям пояснил, что бургеры сделаны из ингредиентов, выращенных в парниках компании Kheyti в Индии. Они приготовлены в особых печах (Mukuru Clean Stoves), разработанных женщиной из Кении для уменьшения загрязнения атмосферы. Упаковки для еды созданы фирмой Notpla не из пластика, а из морских водорослей.

Ежегодная премия Earthshot Prize учреждена принцем Уильямом в 2020 году, она вручается за неординарные решения в области глобальных экологических проблем. Каждый год лауреатами становятся пять финалистов в следующих номинациях: защита природы, очищение атмосферы и океанов, переработка отходов и борьба против изменения климата. Они получают по £1 млн (более $1,2 млн) из Королевского фонда принца и принцессы Уэльских на развитие проектов. В этом году церемония вручения премии пройдет в ноябре в Сингапуре.