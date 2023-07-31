На портале "Узнай Москву" появился квиз ко дню рождения "Лужников"

В этом году арене исполняется 67 лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новый квиз, посвященный истории олимпийского комплекса "Лужники", появился на портале "Узнай Москву". Онлайн-викторина состоит из 13 вопросов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Викторина дает возможность не только вспомнить историю, но и оценить масштабные перемены, благодаря которым "Лужники" стали одним из лучших спортивных комплексов мира. В этом году арене исполняется 67 лет. Пройти викторину можно всей семьей на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву". С помощью мобильного приложения также можно изучить АR-панораму в павильоне "Цифровые технологии Москвы" и увидеть своими глазами, как поэтапно менялись "Лужники" в разные годы", - рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

История арены

В 1952 году советские атлеты показали выдающиеся достижения на Олимпиаде в Хельсинки, что доказало необходимость создания крупного стадиона и спортивного комплекса мирового уровня. Решение о строительстве "Лужников" было принято на заседании Совета министров СССР в конце 1954 года. Перед проектировщиками стояла непростая задача - найти большой участок земли недалеко от центра города с хорошей транспортной доступностью. Подходящая площадка нашлась рядом с Воробьевыми горами. Участникам квиза предстоит вспомнить, что находилось на месте современного спорткомплекса до начала строительства.

"Проект был создан всего за три месяца. Над ним трудилась целая команда архитекторов под руководством президента Академии архитектуры СССР Александра Власова, который возводил Крымский мост через Москву-реку и участвовал в масштабной реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Строительство началось весной 1955 года, в работах принимали участие профессионалы и добровольцы со всех концов страны. Центральный стадион имени В.И. Ленина (как он официально назывался до 1992 года) возвели в рекордно короткий срок для объектов такого масштаба", - отмечается на портале.

Торжественное открытие комплекса состоялось 31 июля 1956 года. В его состав вошли Большая и Малая спортивные арены, Дворец спорта, плавательный бассейн и несколько открытых спортивных площадок. Первым состязанием в "Лужниках" стал товарищеский матч по футболу между сборными СССР и Китайской Народной Республики. Пользователям предстоит вспомнить, с каким счетом он завершился. Также участникам онлайн-викторины потребуется вспомнить, какая культовая рок-группа выступила в "Лужниках" в 1990 году, какое мировое первенство состоялось здесь в 2018 году, назвать, какие мероприятия пройдут на площадке спортивного комплекса в рамках XII Московского урбанистического форума.